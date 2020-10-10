جامعة الأزهر تعلن بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات القاهرة

كتب لؤى على

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الأن للطلاب والطالبات، من خلال هذا الرابط التالى: www.azu.edu.eg/azcity.



وأكد البيان، أنه على الطالب تسجيل بياناته الأساسية أولا من شاشة تسجيل البيانات، وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها.



وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية وسداد مبلغ 60 جنيها فى فورى يستكمل الطالب بيانات التسجيل من شاشة استكمال عملية التقديم، ولا يعتد بتسجيل بيانات الطالب إلا بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة.



من ناحية أخرى، تستعد الجامعة لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة خلال ساعات.



وفى سياق أخر، كانت أعلنت جامعة الأزهر اختيار اللجنة القومية للاتحاد الإفريقى بالجمعية الإفريقية الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، عضوًا فى الهيئة الاستشارية التنفيذية العليا لتأهيل الشباب الإفريقى لأسواق العمل المستقبلية.



وأرسل السفير محمد علي نصر الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإفريقية، خطابًا إلى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر مضمونة أن اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي قد اختارت أحد عمداء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة (عميد كلية الهندسة الزراعية) عضوًا في الهيئة الاستشارية العليا لتأهيل شباب أفريقيا لأسواق العمل المستقبلية، ويأتى هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة جامعة الأزهر الممتدة على مدار أكثر من ألف عام ويزيد فى تعليم العلوم والمعارف الدينية والدنيوية جنبًا إلى جنب في سبيل خدمة المجتمعات والإنسانية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.



جدير بالذكر أن جامعة الأزهر تحتضن مقرَّ اتحاد الجامعات الإفريقية، إضافة إلى احتضان الجامعة لمقر اتحاد الجامعات الإسلامية، والتي تضم في عضويتها ما يزيد على (200)جامعة منتشرة في مختلف الدول العربية والإسلامية.