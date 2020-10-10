"جارديان" تحذر من الاعتماد على شعبية أرديرن الجارفة قبل انتخابات نيوزيلندا

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الانتخابات العامة فى نيوزيلندا المقرر إجرائها هذا الأسبوع، والتى تسعى فيها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى الفوز بفترة جديدة.

وقالت الصحيفة إن أريدرن تحظى بشعبية كبيرة فى استطلاعات الرأى، لكن هناك خطر كبير فى اعتماد حزب العمال الذى تنتمى إليه وتعليق كل آماله على شخصيتها.

وأوضحت الصحيفة أن الشعبية الكبيرة التى تحظى بها أرديرن غير مسبوقة فى نيوزيلندا. وفى ظل عام الفوضى عام 2020، فإن "عادية" أرديرن أصبح أمرا غير عادى، ومحل ارتياح بعد أشهر من الغرابة والتغيير.

ويتقدم حزب العمال فى استطلاعات الراى بفارق 15 نقطة عن الحزب الوطنى المعارض، ويخوض معركة للحكم منفردا، وهو أمر نادر فى نظام الانتخاب النسبى فى نيوزيلندا المصمم بهدف إنشاء حكومات ائتلافية.

وعزز موقف حزب العمال تعامل رئيسة الحكومة مع أزمة فيروس كورونا التى حظيت بإشادة من المراقبين رغم أنها دخلت البلاد فى حالة ركود. كما أن أزمات اخرى وقعت خلال فترتها منها إطلاق النار على مسجد كرايستشرش فى مارس 2019.

بينما هاجمت منافستها زعيم المعارضة جوديث كولنز البالغة من العمر 61 عاما، والتى تكبر أرديرن بـ 21 عاما، لطف منافستها خلال الوباء، وقالت إن رئيسة الوزراء قدمت للناخبين فقط الحب والأحضان فى أعقاب الوباء العالمى. بينما تقدم لهم كولينز الأمل والوظيفة، وتعهدت بدعم الاقتصاد.

وتشير الجارديان إلى أنه برغم شعبية أرديرن الجارفة، إلا أن هناك بعض المشكلات التى تواجهها مثل معالجة أزمة الإسكان ووزرائها مثيرى المشاكل والاتهامات لحزبها العمال بالفشل مرارا فى تقديم رؤية واضحة حول التعافى من كورونا.