تويتر يكشف شبكة إيرانية لتأجيج الصراعات العرقية داخل أمريكا

وكالات

كشف موقع توتير مؤخرا، عن إغلاقه شبكة حسابات مقرها إيران علملت على تأجيج الاحتجاجات العرقية فى الولايات المتحدة التي أشعلتها مقتل أمريكى من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض.

وكانت وفاة جيمس فلويد فى 25 مايو قد طرحت في أميركا بحسب منظمات حقوقية قضية "العنصرية المنهجية "وإساءة المعاملة الأميركيين الأفارقة من قبل الشرطة.

وأثارت تلك القضية شهورا من الاحتجاجات العنيفة في العديد من المدن والبلدات الأميركية.

ونقلت قناة الحرة أن موقع توتير قال في بيان ، إن الشبكة الإيرانية التي تضم أكثر من 100 حساب "عملت على تضخيم تلك الأحداث لتثير الجدل بشأن عدة قضايا من بينها وفاة فلويد وحركة "حياة السود مهمة" وقضايا العدالة الاجتماعية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق بها توتير حسابات إيرانية تتدخل بالشأن الأمريكى، فقبل أغلق الموقع 130 حسابا مزيفا مرتبطا بطهران وكانت تسعى من خلالها التأثير على ردود الفعل على الانتخابات الأمريكية.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى وقتها في بيان أنه قدم معلومات لتويتر للحد من "التهديدات الخارجية".

كما حجبت شركة تويتر حساب، تليفزيون المسيرة، الناطق باسم حركة الحوثي، المدعومة من إيران في اليمن، على موقعها للتواصل الاجتماعي، وقالت المسيرة على قناتها على تطبيق تلجرام مساء أمس "شركة تويتر تقدم على إيقاف حسابات قناة المسيرة دون الإبلاغ عن الأسباب".

وأكد البيان أنه ورغم عدم القدرة على مناقشة المعلومات المحددة المقدمة، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك بانتظام المعلومات مع شركات التواصل الاجتماعي حتى يتمكنوا من حماية برامجهم بشكل أفضل.

وأضاف: " يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشاط مع شركائنا الفيدراليين ومسؤولي الانتخابات والقطاع الخاص للتخفيف من التهديدات الخارجية لأمن بلادنا وانتخاباتنا".

تجدر الإشارة إلى أن موقعي تويتر وفيسبوك يعملان على زيادة الجهود لمواجهة التدخلات الخارجية في الانتخابات الأميركية.