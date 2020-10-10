تنفيذ 6 مشروعات صرف صحى بأولاد صقر تكلفتها 685 مليون

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، نسب تنفيد أعمال إنشاء 6 مشروعات صرف صحى بمركز ومدينة أولاد صقر ، بتكلفة ماليه بلغت 685 مليون و 600 الف جنيه ، مؤكدا على ضرورة مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة لسرعه الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم ، وحفاظاً على البيئة والصحة العامه للمواطنين .

وأوضح محافظ الشرقية ، أنه جارى تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و 116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة ، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ومن جانبه صرح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، أنه جارى تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بتكلفة بلغت 685 مليون و 600 ألف جنيه بمركز ومدينة أولاد صقر شملت انشاء مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع صادق - درويش بتكلفة مالية بلغت 196 مليون و 500 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع كفر الشوافين بتكلفة مالية بلغت 87 مليون و 590 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع منشأة ناصر - السادات بتكلفة مالية بلغت 63 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى بنى منصور بتكلفة بلغت 200 مليون و 500 ألف جنيه، ومشروع صرف صحى سعادة والدرديرى بتكلفة بلغت 76 مليون و 900 ألف جنيه، ومشروع صرف صحى أبوعوينات بتكلفة بلغت 61 مليون و 100 ألف جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحى متكامل بقرية حمادة بتكلفة 84 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحى متكامل بقرية زور أبو الليل بتكلفة 102 مليون و 774 الف جنيه بمركز ومدينة أولاد صقر وذلك لخدمة أهالى القريتين والقرى المجاورة لهما مشيرا الى أن نسب تنفيذ الاعمال وصلت الى 100 % وجارى اعمال التسليم الإبتدائي.