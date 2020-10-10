اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 02:36 م
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تنفيذ 25% من مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة بـ 3 مراكز بالشرقية

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:28 م
تنفيذ 25% من مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة بـ 3 مراكز بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحى ، للتعرف على نسب التنفيد وتقييم الأداء والوقوف الفورى على المشكلات التى تقف حائلاً لإستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

أشار المحافظ أن مراكز ومدن وأحياء " أولاد صقر ، صان الحجر القبلية ، حى أول الزقازيق " ، قد حققت نسبة 25 % وهى النسبه المستهدفة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال الربع الأول للخطة الإستثمارية الموحدة فى العام المالى الجارى 2020/2021 .

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء عقد لقاءات دورية مع الجهات المنفذة للمشروعات لتقديم الحلول اللازمة ودفع عجلة العمل بها للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن جانبه اوضح عادل عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للخطيط والمتابعة بالديوان العام ان اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 بلغت 608 مليون و 185 الف جنيها (خزانة عامة) بالإضافة الى مبلغ 33 مليون و360 الف جنيه (تمويل ذاتى) ليصبح إجمالى 641 مليون و378500 الف جنيها لتصل نسبه تنفيذ الخطة بالنسبة للمراكز والمدن بلغت 27% فى برامج ( النقل والمواصلات بنسبة تنفيذ 26% – الكهرباء بنسبة تنفيذ 55% - تحسين البيئة بنسبة تنفيذ 36% – تدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 4% – الامن والإطفاء والمرور بنسبة تنفيذ 1%).

 

 


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