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تنفيذ مشروعات خدمية بقرية بغداد فى الوادى الجديد بـتكلفة 20 مليون جنيه

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:56 ص
تنفيذ مشروعات خدمية بقرية بغداد فى الوادى الجديد بـتكلفة 20 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروعات خدمية بقرية "بغداد" التابعة للمركز باعتمادات 20 مليون جنيه وأكد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية، حفر بئر جوفي لمياه الشرب بعمق 360 مترًا، تمهيدًا لإقامة محطة تنقية بتمويل من وزارة التنمية المحلية قدره 2 مليون جنيه، ضمن مشروعات القرى الأكثر احتياجًا، ويتولى جهاز التعمير تنفيذ المشروع خلال اليومين المقبلين. 
 
أضاف كمال، الانتهاء من تنفيذ 95% من مشروع إقامة مركز شباب مطور للقرية بتكلفة مليون جنيه، وسيجري افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة عقب الانتهاء من التجهيزات بالمركز، كما جرى تنفيذ 80% من مشروع إقامة معهد ديني بالقرية بتكلفة 17 مليون جنيه.
 
 
 
 
 

 


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