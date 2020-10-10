تنسيق بين مجالس الأمناء بالمدارس لتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وجهته لأهمية التنسيق بين مجالس الأمناء بالمدارس وإدارتها والإدارات التعليمية لتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب مع بداية العام الدراسى ، ونشر الجداول على الصفحات الرسمية ومداخل المدارس، منعا لتواجد جميع الطلاب فى وقت واحد ، بل يتواجدوا كما هو فى جداول الأيام التى أقرتها المدرسة.

كما وجهت محافظ دمياط بتضافر كل الجهود للعمل على اتباع الدليل الإرشادى لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس ، ونشره على الحوائط وأماكن تجمعات الطلاب ، وتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير بالمدارس بشكل يومى ، قبل وبعد اليوم الدراسي، مع وضع خطة بالتنسيق مع مديرى الإدارات لتنفيذ تلك الإجراءات بالفصول الدراسية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية لتحديد شكل التعاون والإجراءات الاحترازية المتبعة ووفق الدليل الإرشادى بوزارة الصحة.