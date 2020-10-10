تناول دواء التهاب المفاصل مع "ريمديسفير"يحد من خطر الوفاة بكورونا بنسبة 35%

كتبت نهير عبد النبى

أعلن مصنع الدواء إيلي ليلي الأمريكى، أن إعطاء مرضى فيروس كورونا دواء التهاب المفاصل ، بالإضافة إلى مضاد الفيروسات ، ريمديسفير ، يقلل من احتمالات وفاتهم بنسبة 35 %.

ووجدت الدراسة أن هذا المزيج يعمل بشكل أفضل للمرضى الذين يعانون من المرض بدرجة كافية يحتاجون إلى أكسجين إضافي ، ولكن ليس في حالة حرجة، كانت أوقات التعافي أيضًا أقصر في جميع المجالات للأشخاص الذين حصلوا على عقار التهاب المفاصل ، البارسيتينيب وريمديسيفير.

وحسب ما ذكرته "الديلى ميل" البريطانية، يعد Remdesivir أحد علاجين فقط لهما إذن استخدام طارئ بالفعل لعلاج فيروس كورونا ، وقد ثبت أنه يقلل من مخاطر الوفاة من تلقاء نفسه، تشير البيانات الجديدة إلى أنه تمت الموافقة عليه لعلاج الحالات الأخرى - عادةً التهاب المفاصل الروماتويدي - فإن إضافة عقار بارسيتينيب إلى نظام علاجي يمكن أن يحسن بشكل كبير احتمالات البقاء على قيد الحياة لمرضى COVID-19.

بالنسبة لأولئك الذين يتناولون الأكسجين ، ارتبط الحصول على كل من عقار ريمديسفير وعقار التهاب المفاصل ، بارسيتينيب ، بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 60 في المائة ، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على ريمديسفير فقط.

لكن عقارالتهاب المفاصل ليس رخيصًا ، حيث يكلف ما متوسطه 2265 دولارًا مقابل 30 يومًا من حبوب 2 ملغ ، وفقًا لموقع Lilly's على الإنترنت.

عندما أعلن الدكتور أنتوني فوسي أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) سينهي تجربته على عقار remdesivir في وقت مبكر ، فقد أشار إلى أن العقار من المحتمل أن ينقذ الأرواح من COVID-19.