تلوث الهواء فى المناطق الحضرية بالهند قد يجعل COVID-19 أكثر فتكًا

كتبت إيناس البنا

حذر الخبراء من أن التعرض لتلوث الهواء له تأثير منهجي مباشر وغير مباشر على جسم الإنسان، مما يزيد من خطر رد الفعل الشديد على COVID-19.

ووفقا للخبراء، ظلت الجسيمات التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر ، وهي صغيرة جدًا بحيث لا يمكن تصفيتها من الجسم، هي الملوث الرئيسي بالجو، وأرجع نظام التنبؤ والبحوث الجوية لجودة الهواء (SAFAR) ، الذي يشرف عليه وزارة علوم الأرض، الزيادة في التلوث إلى الزيادة التدريجية في حرق القش في الولايات المجاورة بالهند.

ووفقا لتقرير موقع " Thehealthline" الهندى، فإنه مع حرق القشور في الولايات الشمالية ، يصل تلوث الهواء إلى ذروته في دلهي - كل شتاء، وعندما تتحد الملوثات مع قطرات الماء المعلقة في الغلاف الجوي السفلي لتشكل غطاءً سميكًا من الضباب الدخاني الضار ، يؤدي إلى مخاطر صحية للسكان.



تلوث الهواء بالمناطق الحضرية واصابات كرونا

ووفقا للتقرير، تشكل هذه الزيادة في التلوث تهديدًا لكثير من مرضى COVID-19 المصابين بالربو الكامن ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وفي دراسة رئيسية ، وجد باحثون من جامعة إيموري في الولايات المتحدة أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء في المناطق الحضرية قد يكون جعل COVID-19 أكثر فتكًا.

ويقول الباحثون إن التعرض طويل الأمد وقصير الأمد لتلوث الهواء ارتبط بتأثير نظامي مباشر وغير مباشر على جسم الإنسان من خلال تعزيز الإجهاد التأكسدي والالتهاب الحاد وخطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

ارتباط ملوثات الهواء المحيط بـ COVID-19



بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة The Innovation، قام الباحثون بتحليل ملوثات الهواء الحضرية الرئيسية، بما في ذلك الجسيمات الدقيقة (PM2.5) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) والأوزون (O3) ، عبر 3122 مقاطعة في الولايات المتحدة من يناير إلى يوليو.

ولفحص العلاقة بين ملوثات الهواء المحيط وشدة نتائج COVID-19 ، قاموا بالتحقيق في نتيجتين رئيسيتين للوفاة ، معدل إماتة الحالات (عدد الوفيات بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 ومعدل الوفيات (عدد وفيات COVID-19 بين السكان)، ويمكن للمؤشرين أن يشيروا إلى القابلية البيولوجية للوفيات الناجمة عن COVID-19 ويقدموا معلومات حول شدة وفيات COVID-19 في عموم السكان ، على التوالي.

ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء يزيد من معدل الوفيات



قال الباحثون إنه من بين الملوثات التي تم تحليلها ، كان لثاني أكسيد النيتروجين أقوى علاقة مستقلة مع زيادة تعرض الشخص للوفاة من COVID-19.

ووفقًا للدراسة ، ارتبطت زيادة 4.6 جزء في المليار من أكسيد النيتروجين في الهواء بنسبة 11.3 % و 16.2 % في وفيات الحالات ومعدل الوفيات Covid-19 ، على التوالي.

علاوة على ذلك ، اكتشف الفريق أن تقليل التعرض طويل الأمد لثاني أكسيد النيتروجين بمقدار 4.6 جزء في المليار كان سيمنع 14672 حالة وفاة بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

قد يؤدي التعرض طويل المدى لتلوث الهواء في المناطق الحضرية ، وخاصة ثاني أكسيد النيتروجين ، إلى تعزيز تعرض السكان لنتائج الوفاة الشديدة لـ COVID-19.