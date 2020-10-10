تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم دورة لرفع مهارات رؤساء وأعضاء الوحدات الفرعية

الشرقية - فريق المحافظات

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لما تقدمة من دورات تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة لها، وتنظيم ندوات تثقيفية وصحية لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال الظواهرالسلبية بالمجتمع من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج الغير الرسمى على الأسرة والمجتمع فضلاً عن تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر فى بيئة العمل والحياة العامة.

أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسى له ، مؤكداً على ضرورة إستمرار تنظيم الندوات والدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوحدات الفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبها أشارت غادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام إلى أن الوحدة قامت بتنظيم الدورة التدريبية الثالثه لتنمية مهارات رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة لها ، بحضور 28 مستفيد وذلك بمركز التدريب الإدارى التابع للديوان العام ولمدة 4أيام ، حيث تم تقديم محاضرات عن التعريف بوحدة تكافؤ الفرص وإختصاصها وأهدافها ،مكتسبات المرأة فى الدستور المصرى وقانون الخدمة المدنية – الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020 ، إحصاءات النوع الإجتماعى ،الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعى ، مدونة السلوك الوظيفي، التفاوض ، كيفية بناء فريق العمل.

وأضافت مديرة وحدة تكافؤ الفرص أنه فى إطار إهتمام الوحدة برفع الوعى الصحى لدى السيدات لمواجهة أمراض سرطان الثدى قدمت الدكتورة رشا نتعى مدير العيادة الصحية بالمحافظة والدكتورة أمانى مراد المشرف على حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى ومسئول التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية محاضرة عن كيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدى وطريقة الفحص الذاتى وطرق العلاج.

كما تم إستعراض خطوات التعايش مع فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية التفريق ببينه وبين الإنفلونزا الموسمية.

شارك فى تقديم المحاضرات فخرى عبد العزيز مستشار المحافظ والمشرف العام على مركز التدريب الإدارى والدكتور محمود الوجيه وكيل مركز التدريب الإدارى بالمحافظة.