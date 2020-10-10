تفاصيل جديدة فى نفوق 11 دولفين بمرسى علم تنتمى لفصيلة الأنف الزجاجى

حصل "اليوم السابع" علي تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي 11 دولفين نافق علي شواطئ منطقة رأس بناس جنوب مدينة مرسي علم، بالبحر الأحمر ، وتبين أن المجموعة تضم 7 إناث وذكر بالغ و3 صغار، والسبب وراء نفوق هذه الدلافين تواجدها فى المياه الضحلة وحدوث ظاهرة المد والجزر ، وانحسار المياه .
وكشفت مصادر بيئية، أن التقرير المبدئي للدلافين يوضح أن أحجامها ما بين 120 سم حتي 182 سم، وأن المنطقة التي عثر فيها على الدلافين ، تتواجد فيها ب أسماك السردين ، الأمر الذى يرجح وجود الدلافين فى هذه المنطقة بحثا عن الغذاء، وتبين الدلافين التى عثر عليها نافقة تنتمى لنوعية "ذو الأنف الزجاجي "
كان ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر ، يفيد بالعثور علي 11 دولفين نافق بمنطقة شواطئ رأس بناس، جنوب مدينة مرسي علم، وخارج نطاق محمية وادي الجمال، وبدورها قامت محميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة وفحصت الدلافين وقامت بدفنها.
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