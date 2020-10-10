تفاصيل جديدة فى نفوق 11 دولفين بمرسى علم تنتمى لفصيلة الأنف الزجاجى

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل "اليوم السابع" علي تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي 11 دولفين نافق علي شواطئ منطقة رأس بناس جنوب مدينة مرسي علم، بالبحر الأحمر ، وتبين أن المجموعة تضم 7 إناث وذكر بالغ و3 صغار، والسبب وراء نفوق هذه الدلافين تواجدها فى المياه الضحلة وحدوث ظاهرة المد والجزر ، وانحسار المياه .

وكشفت مصادر بيئية، أن التقرير المبدئي للدلافين يوضح أن أحجامها ما بين 120 سم حتي 182 سم، وأن المنطقة التي عثر فيها على الدلافين ، تتواجد فيها ب أسماك السردين ، الأمر الذى يرجح وجود الدلافين فى هذه المنطقة بحثا عن الغذاء، وتبين الدلافين التى عثر عليها نافقة تنتمى لنوعية "ذو الأنف الزجاجي "

كان ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر ، يفيد بالعثور علي 11 دولفين نافق بمنطقة شواطئ رأس بناس، جنوب مدينة مرسي علم، وخارج نطاق محمية وادي الجمال، وبدورها قامت محميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة وفحصت الدلافين وقامت بدفنها.