تعليم الفيوم :نشر التوعية الصحية للطلاب بطابور الصباح

الفيوم - رباب الجالي

عقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اجتماع طارئ مع عدد من مسئولى التعليم الإبتدائى والإعدادى والثانوى ومديرى المدارس ، بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام ، ومحمد فتحى مدير التعليم الثانوي، ومدير التعليم الابتدائى ومدير التعليم الإعدادى والعلاقات العامة بالمديرية.



أكد وكيل الوزارة على ضرورة الاستعداد التام على أعلى مستوى بجميع المدارس على مستوى المحافظة للعام الدراسى الجديد 2021/ 2020م ، من خلال الاهتمام بنظافة المدرسة والحمامات ودورات المياة واستلام الكتب من مخازن الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وتوزيعها على التلاميذ قبل بدء الدراسة ، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال طابور الصباح وأثناء دخول الطلاب وداخل الفصول الدراسية ، والمتابعة المستمرة للطلاب خلال الفسحة المدرسية من خلال الاشراف التام من المعلمين على الطلاب طوال اليوم الدراسي، مع الأخذ فى الاعتبار قياس درجات الحرارة للطلاب أثناء اليوم الدراسى وتجهيز غرفة بالمدرسة مجهزة فى حالة حدوث أى شكوى صحية من أى تلميذ بالمدرسة.



كما أشار عبدالله بضرورة نشر التوعية الصحية للطلاب بطابور الصباح والإذاعة المدرسة ووضع لافتات للطلاب بالمدرسة يمكن قرأتها خلال اليوم الدراسي، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع الوحدات الصحية التابعة والقريبة من المدرسة.



ولفت وكيل تعليم الفيوم إلى ضرورة تفعيل المجموعات الدراسية بالمدرسة، والالتزام بالحضور مبكرا لجميع العاملين بالمدرسة، وبذل مزيدا من الجهد والعطاء خلال اليوم الدراسي، وتوجية التلاميذ الى متابعة القنوات التعليمية ومنصات التعليم الالكترونى المخصصة فى شرح المواد الدراسية والتعليمية بجميع المواد الدراسية.

