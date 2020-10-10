تعرف على الدكتورة أمانى أبو زيد مرشحة مصر لمنصب المفوضيين الأفريقية

كتبت - هند المغربي

انتهت لجنةً الأفارقة البارزين المعنية بتقييم كفاءة المرشحين فى انتخابات الاتحاد إلى استبعاد 64 مرشحا من المرشحين لانتخابات المفوضين القادمة على 6 مقاعد من أصل 89 مرشحا.

انتخابات المفوضين على المقاعد الست القادمة ستجرى بين 25 مرشحا فقط من 18دولة الدكتورة أمانى أبو زيد هى المرشحة المصرية الوحيدة على منصب مفوض البنية التحتية والطاقة فى مفوضية الاتحاد الأفريقى والتى تشغله حاليا.

ووفقا الاتحاد الدولى للاتصالات، فأن أبو زيد، مسؤولة عن القطاعات التى تشمل الطاقة والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الاتحاد الافريقي.

وعملت الدكتورة أبو زيد لأكثر من 30 عامًا فى مناصب قيادية فى منظمات دولية رفيعة المستوى، مثل بنك التنمية الأفريقى (AfDB)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع التركيز على برامج البنية التحتية والطاقة. .

وخلال حياتها المهنية، اكتسبت الدكتورة أبو زيد مزيجًا نادرًا من الخبرة من جميع أنحاء إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا. لقد أدارت برامج تطوير كبيرة ومعقدة، بما فى ذلك أكبر محفظة عمليات لبنك التنمية الأفريقى (AfDB).

وأبو زيد، تتحدث الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية، وهى مهندسة اتصالات حاصلة على ماجستير فى إدارة الأعمال فى إدارة المشاريع من الجامعة الفرنسية للتنمية الأفريقية (جامعة سينغور)، وماجستير فى الإدارة العامة من جامعة هارفارد ودكتوراه. فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة. وهى حاصلة أيضًا على شهادة فى الآداب من جامعة السوربون - باريس الرابعة.

حازت الدكتورة أبو زيد على العديد من الجوائز والتقدير الدولى لقيادتها وتميزها، بما فى ذلك تكريم "Officier de l'Ordre de Wissam Alouite" من جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب والاعتراف بها كقائدة عالمية شابة من قبل الاتحاد الأوروبي.