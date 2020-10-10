تعرف على أعمال المرحلة الثانية من تجديد شبكات المياه بأسوان × 10 معلومات

أسوان – صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف الأعمال الجارية فى المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريق السادات، من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ بنهاية أكتوبر الجارى، بما يساهم فى انسياب الحركة المرورية بالمنطقة.

و"اليوم السابع" يستعرض تفاصيل الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بمدينة أسوان فى 10 معلومات...

أولا: سيتم مراعاة إنهاء الأعمال وعمل تحويلات مرورية فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب.

ثانيا: التحويلات المرورية ستمنع حدوث اختناقات، ولاسيما مع وقوع العديد من المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية على طريق السادات، والذى يشهد كثافة فى حركة سير المركبات المختلفة أثناء فترات الذروة.

ثالثا: أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان على أن المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد الشبكات والممتدة من المقاولون العرب وحتى مبنى مديرية التموين شهدت معدلات تنفيذ أسرع على الرغم من معوقات المياه الجوفية والطبيعة الصخرية لهذه المنطقة.

رابعا : المرحلة الثانية تشمل تركيب مواسير جديدة بطول 1200 متر وبقطر 600 مللى لخط الصرف الصحى وبقطر 12 بوصة لخط مياه الشرب.

خامسا: سيتم استكمال المراحل التالية للمشروع حتى مدخل منطقة الكرور.

سادسا: أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه للمشروع عقب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة فى يوليو الماضى.

سابعا : جارى طرح تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب للقضاء على ضعفها أو تكرار انقطاعها.

ثامنا: سيتم إنشاء خزان بسعة 10 آلاف م٣ بمنطقة مدينة ناصر لزيادة تدفقات المياه بها وأيضاً بمناطق وسط المدينة.

تاسعا: سيتم إنشاء خزان آخر بمنطقة الشيخ هارون بسعة 5 آلاف م٣ لتقوية مياه الشرب بها.

عاشرا: سيتم إنشاء خزان ثالث بسعة 5 آلاف م٣ بمنطقة الصداقة الجديدة لإنهاء مشكلة ضعف المياه بها ولمناطق السيل الجديد والسيل الريفى والزيداب والناصرية والجوزيرة.