اليوم السابع
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تعرف على أبرز مبادرات واستراتيجيات التعليم العالى فى 6 سنوات

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 ص
تعرف على أبرز مبادرات واستراتيجيات التعليم العالى فى 6 سنوات وزاره التعليم العالى
كتب محسن البديوى

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شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو2020 إنجازات متميزة في مختلف القطاعات والميادين.

وقامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بوضع عدد من الإستراتيجيات القومية كما شاركت مع جهات أخرى  فى وضع عدد من الإستراتيجيات فى عدد من المجالات:

 

الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

الإستراتيجية القومية للتوظيف.

الإستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي.

الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات الكهربية.

إستراتيجية مكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات.

وفيما يتعلق بالمبادرات القومية فقد قامت الوزارة بإطلاق:

مبادرة صنايعية مصر.

مبادرة ادرس فى مصر.

مبادرة مليون مبرمج مع هواوى.

مبادرة 365 صحة.

مبادرة «اندماج» (FUSION)، للشراكة بين التعليم الهندسى والبحث العلمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخرجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

 


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