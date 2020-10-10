تعرف على أبجديات مرض السكر للسيطرة عليه وتقليل خطر حدوث مضاعفات

كتبت هند عادل

التعرف على أبجديات مرض السكري يساعد في التحكم بنسبته بالدم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة، وأهم هذه الأبجديات اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني معظم أيام الأسبوع، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على أرقام في النطاقات المستهدفة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أبجديات مرض السكري يمكن أن تساعد في تقليل فرص الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

​ابجديات مرض السكرى



وهى ترمز إلى اختبار A1C (A-one-C): A1C هو اختبار دم يقيس متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، ويختلف عن فحص سكر الدم الذي يقوم به الأشخاص المصابون بداء السكري كل يوم.

ضغط الدم: من المرجح أن يصاب مرضى السكري بارتفاع ضغط الدم ، مما قد يؤدي إلى حالات صحية خطيرة ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى والعين وبالتالي ، فإن الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة لا يقل أهمية عن الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة الهدف لمعظم مرضى السكري هو إبقاء ضغط الدم أقل من 140/90 أو أقل في بعض الحالات.

الكوليسترول: يزيد مرض السكري أيضًا من فرص إصابة الشخص بارتفاع الكوليسترول المرتبط بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة إذا كنت تعاني من مرض السكري ، يُنصح مرضى السكر بإجراء فحص دم لقياس الدهون الثلاثية ، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة مرة واحدة على الأقل. عام.

نصائح لإدارة مستويات السكر في الدم



- تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية من جميع المجموعات الغذائية بالكميات التي تحددها خطة الوجبة الخاصة بك مع التركيز على الفواكه الطازجة التفاح والبرتقال والتوت والبطيخ ، والخضراوات غير النشوية البروكلي والجزر والفلفل والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون السمك والبيض والدجاج واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم مثل الحليب واللبن والجبن ، إلخ.

- قم بتضمين الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية للقلب.

- تجنب أو قلل من تناول الأطعمة المقلية والأطعمة الأخرى الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة مثل المشروبات الغازية العادية أو المشروبات الرياضية أو مشروبات الطاقة واشرب الكثير من الماء.

- لا تدخن.

- حافظ على نشاطك البدني، مما سيساعدك على البقاء في حالة جيدة ، وخفض مستويات التوتر ، وتحسين الصحة.

- إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فاعمل مع طبيبك لوضع خطة لخسارة الوزن.

- احصل على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.

- يمكن لتغييرات نمط الحياة الصحي أن تقطع شوطًا طويلاً في إدارة مرض السكري بفعالية والحفاظ على الصحة العامة.