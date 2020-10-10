تشغيل 9 أفرع من مشروع جمعيتى فى 5 مراكز إدارية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن تشغيل 9 منافذ لمشروع "جمعيتي" فى المراكز الإدارية الخمسة، وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، المهندس صلاح السيد، اليوم السبت، عن تنفيذ 9 منافذ بمشروع "جمعيتي" بالمحافظة ضمن المراحل الثلاثة التى تنفذها الوزارة بالمشروع، مؤكدًا تنفيذ وتشغيل منفذ فى قرى مركز باريس ومنفذ فى قرى الخارجة، و2 فى مدينة الخارجة، 3منافذ فى مركز الداخلة، ومنفذ بمركز بلاط ومنفذ فى مركز الفرافرة.

وأشار إلي، أن وزارة التموين خصصت لمحافظة الوادى الجديد، 40 منفذًا ضمن مشروع "جمعيتي" والذى يهدف فى المقام الأول صرف المقررات التموينية للمواطنين فى منافذ لائقة بما يعود بالنفع على المواطن ومنفذ المشروع.

وتابع وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، أن شروط فتح منفذ تموينى جديد أو مشروع "جمعيتي"، لصرف السلع التموينية للمواطنين من خلال منظومة الدعم السلعي، كالتالي:

1-وجود محل تجارى مرخص بقالة جافة، وتتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترًا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

2-سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

3-يكون المتقدم كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

4-يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

5-وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6-تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

وكانت وزارة التموين أطلقت المرحلة الأولى من مشروع " جمعيتي" بهدف تطوير منافذ صرف السلع التموينية عام 2016، وجارى الانتهاء من المرحلة الرابعة حاليا والتى بدأت فى 29 فبراير 2020م.

وفى سياق آخر أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن صرف إعانات مالية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة خلال الشهر الماضي.

أكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، صرف 34 الف جنيه لـ14 عاملاً، كإعانات اجتماعية وصحية، تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة لدعم العمالة غير المنتظمة.

أضاف أحمد، أن المديرية فحصت 6 شكاوى مقدمة من العمال فى مجال القطاع الخاص ونجحت المديرية فى حل 4 منهم وإحالة مشكلتين خاصة بفصل العامل للمحكمة العمالية للبت فيها.