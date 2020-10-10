تزايد مخاوف "الموجة الثانية ''بإيطاليا بعد تجاوز عدد حالات كورونا 5000 حالة

كتبت إيناس البنا

تكافح إيطاليا مع مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا مماثلة لتلك التي شوهدت في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا منذ عدة أشهر وقت ذروة الوباء، حيث سجلت أكثر من 5000 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة.

وقال مستشار الحكومة الإيطالية في منظمة الصحة العالمية والتر ريتشياردي وفقا لتقرير موقع " france24" ، "نحن نتعرض لضغوط شديدة"، محذرًا من أن المساحات في مستشفيات Covid-19 تنفد في المناطق الأكثر تضررًا.

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت 5372 حالة جديدة أمس الجمعة، بزيادة قدرها 1000 حالة عن يوم الخميس، ولم تشهد البلاد مثل هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات الجديدة المسجلة منذ منتصف أبريل.



مخاوف من الموجة الثانية بإيطاليا

ولا تزال الإصابات الجديدة متخلفة كثيرا عن بريطانيا وفرنسا وإسبانيا التي تسجل ما بين 12 ألف و 19 ألف حالة في 24 ساعة، لكن ريكياردي قال إن ارتفاع الحالات قد يصل إلى تلك المستويات في إيطاليا تمامًا مع بدء الشتاء وظهور الإنفلونزا الشائعة.

وقال في مقابلة مع محطة سكاي تي جي 24: "عندما تأتي الأنفلونزا ، فإننا نجازف بوجود 16 ألف حالة في اليوم"."أنا قلق للغاية (بشأن) الوحدات شبه المركزة لأن هناك مرضى معديين يحتاجون إلى العلاج بطريقة معينة والأسرة تنفد بالفعل، وهذا قبل أن يبدأ موسم الأنفلونزا".

تحركت الحكومة لمعالجة الارتفاع الحاد في أعداد الحالات في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما يجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا في الأماكن الخارجية في جميع أنحاء البلاد ، بالإضافة إلى جميع الأماكن الداخلية باستثناء المنازل.

وفقًا للأرقام الرسمية ، توفي أكثر من 36000 شخص بسبب الفيروس في إيطاليا ، حيث استمر الإغلاق على مستوى البلاد - الأول في أي دولة أوروبية - لأكثر من شهرين.

بينما قالت الرابطة الإيطالية لأخصائيي التخدير في المستشفيات ، إن المستشفيات في الجنوب، حيث البنية التحتية ضعيفة ، ليست مستعدة لأزمة متصاعدة من كورونا، على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة عدد الأسرة والموظفين.

قال الرئيس الإقليمي لكامبانيا فينسينزو دي لوكا على فيسبوك: "اعتقد أننا قد وصلنا إلى النقطة التي يلزم فيها اتخاذ قرارات دراماتيكية"، وقال إنه لا يمكنه استبعاد إغلاق جديد للمنطقة.