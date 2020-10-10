اليوم السابع
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ترامب يعلن تعافيه من كورونا.. ويؤكد: لم أعد أتناول أدوية

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:03 ص
ترامب يعلن تعافيه من كورونا.. ويؤكد: لم أعد أتناول أدوية دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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تحدث دونالد ترامب الرئيس الأمريكى إلى طبيب فى برنامج على فوكس نيوز، حيث ناقش علاجه لفيروس كورونا، مؤكد أنه لم يعد يتناول أدوية.

ورفض ترامب الإجابة عما إذا كانت نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا بعد تشخيصه لكنه قال إنه لم يعد يتناول أدوية لعلاجه.

وقال ترامب عندما سئل عما إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية: "لا أعرف أرقامًا أو أى شيء، لكن تمت إعادة اختبارى، وأنا في أسفل المقياس أو خالى من الفيروس كان من الرائع حقًا رؤيتها تختفي".

المقابلة عن بُعد ، التي تم الإعلان عنها على أنها "فحص طبي" ، ناقشت كيفية معاملة ترامب ورحلته المثيرة للجدل خارج البيت الأبيض لتحية أنصاره.

بدأ ترامب أول مقابلة تلفيزيونية منذ إصابته بعدوى كورونا قائلا: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا وقوي" بعد علاجه من فيروس كورونا في مستشفى والتر ريد، ومؤكدا أنه لم يكن يعانى من أى مشاكل فى التنفس، مشيرا إن أعراضه الأولية كانت التعب العام والتهاب الحلق.


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