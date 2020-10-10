ترامب يعلن استعداده للتبرع ببلازما دمه للذين يصارعون فيروس كورونا

وكالات

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيتبرع ببلازما دمه، أو ما يسمى ببلازما النقاهة، لأمريكيين آخرين يكافحون ضد فيروس كورونا بعد أن طور أجساما مضادة للمرض.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية ، أن ترامب قال في تصريحات لقناة فوكس نيوز، ردا على سؤال في هذا الصدد "لم يسألني أحد هذا السؤال، لكني، في الواقع، سأفعل. إذا كانوا يريدون مني القيام بذلك، فأنا يسعدني أن أفعل ذلك".

والبلازما، المكون السائل للدم، هي البيئة التي تحتوي على الأجسام المناعية المضادة للأمراض التي تعرض لها الجسم، واستخراجها من المتعافين من مرض كورونا سيعطي دفعة مناعية تساعد المرضى على مواجهة الفيروس الذي أصاب عشرات الملايين حول العالم.

وفي أغسطس، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بلازما النقاهة علاجا لفيروس كورونا في حالات الطوارئ، في خطوة وصفها ترامب بأنها إعلان "تاريخي حقًا".

يشار إلى أن هذه أول مقابلة تلفزيونية لترامب منذ دخوله المستشفى بسبب الفيروس.

وعن أبرز الأعراض التي شعر بها بعد إصابته بكورونا، قال ترامب إنه "لم يكن يشعر بحيوية كما يجب أن يشعر بها ر ئيس الولايات المتحدة. لكن لم يكن لدي مشكلة في التنفس التي يعاني منها كثير من الناس".

ومساء الخميس ، قال طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي إن الرئيس أكمل علاجه وسمح له بالعودة إلى مهامه العامة.