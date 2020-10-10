ترامب يصف جو بايدن بـ"الدمية" ويتهمه بدعم زعيم عصابات سابق فى كولومبيا

كتب محمد سعودي

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجوما حادا مجددا على منافسه فى الانتخابات الرئاسية المرشح الديمقراطي جو بايدن، واصفا إياه بالدمية والضعيف، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على تويتر: "جو بايدن بمثابة دمية كاسترو تشافيزا مثل Crazy Bernie".

وأشار ترامب في تغريدته التى نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يدعم الاشتراكي جوستافو بيترو زعيم حرب العصابات السابق في كولومبيا، مضيفا: بايدن ضعيف فيما يتعلق بالاشتراكية وسيخون كولومبيا".



ترامب عبر تويتر

وفي أول ظهور رسمى بعد الإصابة بفيروس كورونا، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول مناسبة عامة بالبيت الأبيض منذ عودته من المستشفى يوم الإثنين الماضى وبقائه فيها لمدة 3 أيام لتلقى العلاج، ليؤكد مجددا أنه بصحة جيدة وحالته على ما يرام.

وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مناسبة بالبيت الأبيض حملت اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام" حضرها بضع مئات، وينظر لظهوره باعتباره خطوة أولى باتجاه استئناف دعايته الانتخابية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وفى كلمته، قال دونالد ترامب موجها حديثه إلى ناخبيه: "إننى بصحة جيدة، حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة"، موجها لهم الشكر على تمنياتهم الطيبة له ولميلانيا زوجته.

وشدد ترامب على أن بلاده ستقضي على فيروس الصين مرة واحدة وللأبد، ومن جذوره، وفق قوله، منوها إلى أنه "لن يسمح بتحول أمريكا إلى بلد اشتراكى".

وأكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: "أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفا أن بلاده "تمتلك عقارا لمكافحة كورونا وسيتم طرحه قريبا".