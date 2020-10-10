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ترامب يشكر أنصاره على دعمهم.. ويؤكد: أنا بحال رائع

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:09 م
ترامب يشكر أنصاره على دعمهم.. ويؤكد: أنا بحال رائع دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ظهوره الأول بعد تشخيصه بكورونا: "أشعر أنى بخير.. كيف حالكم؟"، وشكر ترامب أنصاره على دعمهم له وللسيدة الأولى، وأضاف ترامب أن الأمريكيين سيهزمون الفيروس الصيني وأن اللقاح أصبح قريبا للغاية.

وكان بدأ أنصار الرئيس دونالد ترامب في التجمع لإلقاء خطابه في البيت الأبيض في وقت لاحق، في إشارة رأها الكثير على أنها استجابة ودعم منهم لكلمات الرئيس عندما قال إن على الأمريكيين ألا "يخافوا" من الفيروس.

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات الامريكية في الثالث من نوفمبر يحرص الرئيس ترامب على العودة إلى الحملة الانتخابية بين أنصاره ومؤيديه خاصة بعد أن عطلته إصابته بفيروس كورونا عن جدوله.

من جانبه تحدث الرئيس ترامب عن احتمال توفر لقاح خاصة بعد تجربته الشخصية مع عقار ريجينرون الذي وعد أنه سيكون متاحا لجميع المواطنين.

يذكر أن زوجة الرئيس ميلانيا ترامب أصيبت بالعدوى لكنها لم تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى وقالت قبل خمسة أيام إنها كانت في حالة جيدة وستواصل الراحة في المنزل، كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ما يصل إلى 34 من مساعدي البيت الأبيض وغيرهم من الأشخاص أثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 في الأيام الأخيرة.


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