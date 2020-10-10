ترامب يؤكد أنه توقف عن تناول أدوية فيروس كورونا منذ 8 ساعات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه توقف عن تناول أدوية مكافحة فيروس كورونا قبل 8 ساعات.
وقال ترامب فى المقابلة "فى الوقت الحالى لا أتناول أى أدوية، لا أتناول أى أدوية منذ 8 ساعات على الأرجح".
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه توقف عن تناول أدوية مكافحة فيروس كورونا قبل 8 ساعات.
وقال ترامب فى المقابلة "فى الوقت الحالى لا أتناول أى أدوية، لا أتناول أى أدوية منذ 8 ساعات على الأرجح".
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