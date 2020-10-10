ترامب مهاجما سياسات بايدن: السود رافضين اليسار الاشتراكى

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس دونالد ترامب في خطابه من شرفة البيت الأبيض على أهمية التصويت الشخصي وليس عبر البريد، قائلا: "التصويت البريدي كارثة"، وقال الرئيس ترامب إن الناخبين السود واللاتينيين يرفضون سياسات "اليسار الاشتراكي الراديكالي" مهاجما سياسات منافسه الديمقراطي جو بايدن المتعلقة بالهجرة والتوظيف.



وأضاف ترامب، إن الشرطة ضرورية لدعم المجتمعات السوداء، ويقول إن الديمقراطيين سيحدون من تطبيق القانون ويعرض مثل هذه المجتمعات للخطر.



وفي بداية حديثه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ظهوره الأول بعد تشخيصه بكورونا: "أشعر أني بخير.. كيف حالكم؟"، وشكر ترامب أنصاره على دعمهم له وللسيدة الأولى.



وأضاف ترامب أن الأمريكيين سيهزمون الفيروس الصيني وأن اللقاح أصبح قريبا للغاية.



وكان قد بدأ أنصار الرئيس دونالد ترامب في التجمع لإلقاء خطابه في البيت الأبيض في وقت لاحق في إشارة راها الكثير على انها استجابة ودعم منهم لكلمات الرئيس عندما قال إن على الأمريكيين ألا "يخافوا" من الفيروس.



يذكر أن زوجة الرئيس ميلانيا ترامب أصيبت بالعدوى لكنها لم تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى وقالت قبل خمسة أيام إنها كانت في حالة جيدة وستواصل الراحة في المنزل، كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ما يصل إلى 34 من مساعدي البيت الأبيض وغيرهم من الأشخاص أثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 في الأيام الأخيرة.