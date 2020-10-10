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ترامب فى أول مقابلة تلفزيونية بعد علاجه من كورونا: أشعر بحالة جيدة

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:44 ص
ترامب فى أول مقابلة تلفزيونية بعد علاجه من كورونا: أشعر بحالة جيدة دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكى فى أول مقابلة تلفيزيونية منذ إصابته بعدوى كورونا، قائلا: "أشعر أننى بحالة جيدة جدًا وقوى جدًا".

بدأ ترامب مقابلته فى برنامج تاكر كارلسون، قائلا، إنه يشعر بأنه جيد جدًا وقوى بعد علاجه من فيروس كورونا في مستشفى والتر ريد، ومؤكدا، أنه لم يكن يعانى من أى مشاكل في التنفس، وأن أعراضه الأولية كانت التعب العام والتهاب الحلق.

وقد أعلنت قناة فوكس نيوز، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، سيحل ضيفاً على شاشتها فى أول حوار عبر الفيديو منذ إصابته بوباء كورونا، مشيرة إلى أنه سيرافقه خلال الحوار الطبيب مارك سيجال، ليجرى له فحصاً وتقيماً طبياً على الهواء مباشرة.

ومع دخول مارثون الانتخابات الأمريكية الأمتار الأخيرة، قبل تصويت الحسم المقرر نوفمبر المقبل، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب سيستأنف نشاطه الانتخابي بدءً من السبت في حال سمح له الأطباء بالعودة إلى نشاطه الاعتيادى.

 


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البيت الأبيض

دونالد ترامب

وباء كورونا

علاج كورونا

فيروس كورونا

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