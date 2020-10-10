ترامب فى أول ظهور له بعد شفائه من كورونا: حافظوا على حماسكم للتصويت

كتب رامى محيى الدين

يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مناسبة عامة بعد علاجه من كورونا، قائلاً حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة، أشكركم على تمنياتكم الطيبة لي ولميلانيا



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أشعر أنى بخير.. كيف حالكم؟"، وشكر ترامب أنصاره على دعمهم له وللسيدة الأولى، وأضاف ترامب أن الأمريكيين سيهزمون الفيروس الصيني وأن اللقاح أصبح قريبا للغاية.



وكان بدأ أنصار الرئيس دونالد ترامب في التجمع لإلقاء خطابه في البيت الأبيض في وقت لاحق، في إشارة رأها الكثير على أنها استجابة ودعم منهم لكلمات الرئيس عندما قال إن على الأمريكيين ألا "يخافوا" من الفيروس.

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات الامريكية في الثالث من نوفمبر يحرص الرئيس ترامب على العودة إلى الحملة الانتخابية بين أنصاره ومؤيديه خاصة بعد أن عطلته إصابته بفيروس كورونا عن جدوله.



من جانبه تحدث الرئيس ترامب عن احتمال توفر لقاح خاصة بعد تجربته الشخصية مع عقار ريجينرون الذي وعد أنه سيكون متاحا لجميع المواطنين.



يذكر أن زوجة الرئيس ميلانيا ترامب أصيبت بالعدوى لكنها لم تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى وقالت قبل خمسة أيام إنها كانت في حالة جيدة وستواصل الراحة في المنزل، كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ما يصل إلى 34 من مساعدي البيت الأبيض وغيرهم من الأشخاص أثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 في الأيام الأخيرة.