تداول 186571 طن و2439 حاوية و 3132 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء شهد نشاطًا فى حركة العمل اليوم السبت، حيث تواجد بالميناء 51 سفينة طبقاً للنوع، منها سفينة حاويات، و26 سفينة بضائع عامة، و18 سفينة صب جاف، وسفن صب سائل، كما وصلت إلى الميناء 8 سفن وغادر 6 آخرين، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 28 سفينة.

وأضاف فى تصريحات صحفية: هذا وقد تم دخول وخروج 3132 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء 2 قطار بإجمالى 46 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بالقاهرة، ويجرى تفريغ بضائع واردة تزن 150461 طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 36110 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1291 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 1140 حاوية ، بينما الترانزيت 8 حاويات، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 186571 طن ، منها 21850 .

ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء ، أن الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، وجه كل الإدارات العاملة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما وجه بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات ، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء .