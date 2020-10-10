تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية لـ 13 مشروع إستثمارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية خلال اجتماعه اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبحضور الدكتور نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير المساعد والمهندس فتحى مرسى – رئيس الغرفة التجارية وأعضاء اللجنة على تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية لـ 13 مشروع بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون بتكلفة 34 مليون جنيه وتوفر 100 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة فى مجالات بيع "لوازم مزارع الدواجن والانتاج الحيوانى والأسمدة وخراطيم الرى ومستلزمات الورش والمصانع وورشة حدادة ولحام وخراطة معادن وكافيتريات وسوبر ماركت ومكتبة لخدمة المستثمرين ورجال الاعمال".

كما تم خلال الإجتماع ٱستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات بالمناطق الصناعية حيث بلغت إجمالى المشروعات المخصص لها أراضى بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون 320 مشروع والمشروعات المخصص لها أراضى بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 71 مشروع .

وأكد اللواء هشام آمنة على تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم .