تحصين 58 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى، لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، قامت مديرية الطب البيطرى بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت بتحصين 58 ألفا و670 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور، والمرور على 860 منزلا بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك خلال شهر سبتمبر 2020 للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.