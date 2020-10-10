اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 58 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالشرقية

السبت، 10 أكتوبر 2020 10:47 ص
تحصين 58 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالشرقية تحصين الطيرو بالشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى، لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، قامت مديرية الطب البيطرى بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت بتحصين 58 ألفا و670 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور، والمرور على 860 منزلا بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك خلال شهر سبتمبر 2020 للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.


تحصين الطيور

بيطرى الشرقية

محافظ الشرقية

الثروة الحيوانية

اخبار المحافظات

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فحص 6976 حيوان وتحصين مليون رأس ماشية.. حصاد نشاط وزارة الزراعة فى أسبوع

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 11:04 ص

محافظ بني سويف يوجه بتقديم التسهيلات للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:31 م

تحصين 79 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:46 ص

تحصين مليون و350 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمحافظات

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:00 ص

بيطرى القليوبية يواصل حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالقرى

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:45 ص

الزراعة تعلن تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية الوادى المتصدع

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 11:12 ص

تحصين 31 ألف رأس ماشية فى بنى سويف ضد الحمى القلاعية

الأحد، 04 أكتوبر 2020 04:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة