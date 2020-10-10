اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 12:50 م
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تحصين 40 ألف و925 رأس ماشية بالحملة القومية ببنى سويف

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:43 م
تحصين 40 ألف و925 رأس ماشية بالحملة القومية ببنى سويف تحصين الماشية - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، مواصلة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ، مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية ، مؤكدا على أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته ، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربى الماشية بالتوازى مع دعم قطاع الاستثمار فى هذا المجال .

جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذى للحملة من خلال التقرير الذى يعرضه مدير عام الطب البيطرى الدكتور طارق الوكيل ، حول سير العمل فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقرى ومراكز بنى سويف ، والتى يتم تنفيذها ، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة المراكز والمدن ،فى 84 وحدة بيطرية،وتستهدف تحصين ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية ،وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،ووسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

حيث تواصلت أعمال الحملة القومية ، وقد بلغ إجمالى ما تم تحصينه 40 ألف و925 رأساً ،بواقع: 35905من الأبقار و4295 من الجاموس ، و725من الأغنام والماعز ، وذلك منذ بداية الحملة فى 19سبتمبر الماضى وحتى الخميس 8 أكتوبر الجاري ، فى حين تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة

 


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