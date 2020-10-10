تحرير 9 محاضر لمخابز ومستودعات بوتاجاز بالغربية

الغربية – فريق المحافظات

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربيه ، برئاسه المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ، من تحرير محاضر ومخالفات تموينية لعدد من المخابز لنقص الأوزان ، ومحاضر لمستودعات بوتاجاز.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لأحكام الرقابة التموينية عليها ، وتم تشكيل حملة برئاسة عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية ، ومجدى عوض مدير الرقابة التموينية بالمديرية وعوض عدس مدير إدارة تموين سمنود.

وقامت الحملة بالمرور على المخابز ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الخبز بالمواصفات والوزن القانونى ، وتوافر اسطوانة البوتاجاز بالسعر الرسمى بدائرة إدارة سمنود .

وأسفرت الحملة عن تحرير9 مخالفات منهم 5 مخالفات للمخابز محضر نقص وزن و3 محاضر عدم مطابقة مواصفات ومحضر عدم وجود لوحة مواعيد ) كما تم تحرير 4 مخالفات لمستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار ، ورسوم توصيل الاسطوانات المنزلية والتجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

مخابز الغربية

حملة تموينية على مستودعات الغاز بالغربية

حملة تموينية على مستودعات الغاز بالغربية