اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 04:09 م
خالد صلاح
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تحرير 9 محاضر لمخابز ومستودعات بوتاجاز بالغربية

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:01 م
تحرير 9 محاضر لمخابز ومستودعات بوتاجاز بالغربية حملة تموينية على مستودعات الغاز بالغربية
الغربية – فريق المحافظات

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربيه ، برئاسه المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ، من تحرير محاضر ومخالفات تموينية لعدد من المخابز لنقص الأوزان ، ومحاضر لمستودعات بوتاجاز.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لأحكام الرقابة التموينية عليها ، وتم تشكيل حملة برئاسة عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية ، ومجدى عوض مدير الرقابة التموينية بالمديرية وعوض عدس مدير إدارة تموين سمنود.

وقامت الحملة بالمرور على المخابز ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الخبز بالمواصفات والوزن القانونى ، وتوافر اسطوانة البوتاجاز بالسعر الرسمى بدائرة إدارة سمنود .

وأسفرت الحملة عن تحرير9 مخالفات منهم 5 مخالفات للمخابز محضر نقص وزن و3 محاضر عدم مطابقة مواصفات ومحضر عدم وجود لوحة مواعيد ) كما تم تحرير 4 مخالفات لمستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار ، ورسوم توصيل الاسطوانات المنزلية والتجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

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مخابز الغربية

 

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حملة تموينية على مستودعات الغاز بالغربية
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حملة تموينية على مستودعات الغاز بالغربية

 


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