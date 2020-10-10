تحرير 221 محضر تموينى وضبط 3 طن نخالة مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

صرح المحاسب عاطف حسن الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية انه تم شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 221 محضر تموينى خلال يومين متتاليين تنوع ما بين 111 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و110 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى بناحية اشمون لتجميعة دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة ومحظور تداولها لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 2 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم ،وتحرير محضر آخر بناحية أشمون ضد صاحب محل أعلاف لحيازته على 3 طن نخالة مجهولة المصدر وعرضها للبيع.

كما تم تحرير محضرين جنح بركة السبع ضد أصحاب محل بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر، وتحرير محضر آخر ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية بركة السبع وضبط 13 كجم لحوم منتهية الصلاحية فضلاُ عن تحرير ثلاثة محاضر جنح تلا ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر.

و شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .