اليوم السابع
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تحرير 1303 مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:06 م
تحرير 1303 مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الشارع.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة  المرور، والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1303 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 317 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و67 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و66 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 16 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و148 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و33 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير39 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و36 مخالفة بيئة، وتحرير35 مخالفة خط السير، و33 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و64 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 75 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة، وتحرير 43 مخالفة سرعة زائدة "رادار".

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 13 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و81 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و51 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و55 مخالفة مواقف عشوائية، و37 مخالفة طمس لوحات معدنية، و33 مخالفة تحميل ركاب بالأجر، و44 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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