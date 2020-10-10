اليوم السابع
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تجمع أنصار ترامب فى حديقة البيت الأبيض قبل ظهوره.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:53 م
تجمع أنصار ترامب فى حديقة البيت الأبيض قبل ظهوره.. صور أنصار دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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بدأ أنصار الرئيس دونالد ترامب في التجمع لإلقاء خطابه في البيت الأبيض في وقت لاحق، في إشارة رأها الكثير على أنها استجابة ودعم منهم لكلمات الرئيس عندما قال إن على الأمريكيين ألا "يخافوا" من الفيروس.. مع بقاء ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات الامريكية في الثالث من نوفمبر يحرص الرئيس ترامب على العودة إلى الحملة الانتخابية بين أنصاره ومؤيديه خاصة بعد أن عطلته إصابته بفيروس كورونا عن جدوله.

 

Supporters of Donald Trump rally at the Ellipse, before entering to the White House, where Trump will hold an event on the South Lawn .

 

ومن المقرر أن يظهر الرئيس ترامب لأنصاره في حديقة قال البيت الأبيض إنه سيخاطبهم من إحدى الشرفات، وأكد مسئولون إن جميع الحاضرين في حدث السبت في الحديقة الجنوبية سيُطلب منهم ارتداء أقنعة، وسيخضعون لفحوصات درجة الحرارة وتشجيعهم على التباعد الاجتماعي.

 

Supporters gather for Donald Trump’s address later on Saturday

 

من جانبه تحدث الرئيس ترامب عن احتمال توفر لقاح خاصة بعد تجربته الشخصية مع عقار ريجينرون الذي وعد أنه سيكون متاحا لجميع المواطنين.

 

Few of those attending the rally were wearing masks as they gathered near the White House

 

Supporters of Donald Trump rally at The Ellipse, before entering the White House

 

يذكر أن  زوجة الرئيس ميلانيا ترامب أصيبت بالعدوى لكنها لم تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى وقالت قبل خمسة أيام إنها كانت في حالة جيدة وستواصل الراحة في المنزل، كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ما يصل إلى 34 من مساعدي البيت الأبيض وغيرهم من الأشخاص أثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 في الأيام الأخيرة.


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الرئيس الأمريكي

البيت الأبيض

شفاء ترامب

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