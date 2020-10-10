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تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى مدينة نصر 15 يوما

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:29 م
تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى مدينة نصر 15 يوما أقراص مخدرة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات ، بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بترويج وتوزيع الاقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم مدينة نصر مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

فيما انكر المتهم خلال التحقيقات امتلاكه للمضبوطات، وقال ان الصفحة التي يتم ترويج المخدرات كانت ملكه، إلا أن احد الاشخاص من الهكر اخترقها وقام بالترويج للمخدرات عليها .

البداية عقب تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط شاب عقب قيامه بعرض كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ، ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، المحظور تداولها للبيع عبر موقع "فيسبوك"، وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون، وتم استدراجه بدعوى شراء كمية من العقاقير الطبية والاتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه والتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.


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