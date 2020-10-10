تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج أعمال منافية للآداب عبر المواقع الإلكترونية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس سيدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

رصد ضباط الإدارة العامة للآداب بقطاع الأمن الإجتماعى ، وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

ومن خلال التحريات أمكن تحديد هويتها ، وعقب تقنين الاجرءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنها (بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) .

وبمواجهتها أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، واعترفت بإنشائها الصفحة لذات الغرض ، كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول "أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطها) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.