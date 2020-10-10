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تجديد حبس زياد العليمى و13 آخرين بـ"خلية الأمل" 45 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:22 م
تجديد حبس زياد العليمى و13 آخرين بـ"خلية الأمل" 45 يوما على ذمة التحقيقات المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تجديد حبس زياد العليمى و13 آخرين من "خلية الأمل"، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ومن أبرز الذين تم تجديد حبسهم حسام مؤنس، فتحى بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، على السيد أحمد محمد بطيخ، محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل على شعث، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد ذكى العليمى.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

يذكر أن الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

 


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