تاكسى بلا سائق فى شوارع ولاية أريزونا الأمريكية

وكالات

قالت شركة "وايمو"، إنها ستتيح خدمة توصيل العملاء فى أحياء منطقة فينكس، بولاية أريزونا الأمريكية، بسيارات بدون سائق، وبدأت "وايمو" التي تعد وحدة السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة "ألفابت إنك"، في نقل مجموعة من العملاء، فى سيارات بدون سائقين فى صيف عام 2019، بحسب تقرير وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.

ونقلت قناة الحرة أنه بعد تلقي ردود الفعل من الزبائن، بدأت الشركة فى توفير رحلات بدون سائقين في شاحنات كرايسلر باسيفيكا الصغيرة المتاحة لجميع المستخدمين في منطقة فينيكس.

وقال الرئيس التنفيذى لوايمو، جون كرفيك، "إنه أمر كبير حقا، نحن نفكر في بشأننا وبشأن العالم أيضا".

وقد ظهرت أول سيارة ذاتية القيادة من إنتاج "وايمو" من حوالي خمس سنوات، فيما استغرق الأمر سنتين لتشغيل ثلاث سيارات في نفس الوقت على الطريق، فيما استغرق الأمر نحو عام آخر لإنتاج مئة سيارة.

وقد بدأت وايمو في مارس الماضى عقب تفشي فيروس كورونا، فى إيقاف الرحلات ذاتية القيادة باستثناء التي تضمنت سائق لضمان أمان الرحلة.

وأوضح كرافيك أن السيارات ذاتية القيادة ستبدأ في العمل في محيط 50 ميلا، وسيكون بمقدور الركاب دعوة أصدقائهم أو عائلاتهم للكوب وعرض تجربتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيستطيع المستخدمون حجز سيارة من خلال تطبيع "وايمو" على الهواتف المحمولة، بسب تقرير "بلومبيرج".