برك الدماء فى كل مكان بسبب الذبح خارج السلخانة.. سوق "فاو" بقنا خارج الرقابة

قنا - وائل محمد

تعانى محافظة قنا من غياب الرقابة على أحد أهم الأسواق الشعبية المخصصة لبيع اللحوم بقرية "فاو" التابعة لمركز دشنا، شمال المحافظة، والذى يذهب إليه أغلب أهالى المراكز والقرى المجاورة لشراء اللحوم التى تباع فى ذلك السوق نظراً لانخفاض سعر الكيلو.

المخالفة الصريحة التى رصدها " اليوم السابع"، الذى يباع به اللحوم بكافة أنواعها "الضانى - والماعز- والعجول- والجمال"، فأغلب الجزارين يقومون بذبح الحيوانات دون رقابة، والتى تجبرهم بالقيام بعملية الذبح فى المجازر المخصصة من قبل محافظة قنا.

المخالفات التى تم رصدها هو انتشار كبير للجزارين، وتحول الشارع إلى برك من الدماء وبؤرة للتلوث، وانتشار الحيوانات الضالة فى الشارع المخصص لبيع اللحوم بقرية فاو بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

عملية الذبح تتم بصورة عشوائية، ودون فحص للحيوانات من قبل الطب البيطرى والمكلف بمراقبة الأسواق ومتابعة محلات الجزارة وتطبيقها للمعايير الصحية، خاصة أن الحيوانات لا يتم فحصها جيداً، وتتم عمليات الذبح لكافة الحيوانات فى الشارع بالمخالفة، والتى تنص عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك وفق المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.

مشاهد التلوث التى تم رصدها تنوعت ما بين تغطية الشارع بالدماء، وانتشار الرائحة الكريهة وأحشاء الحيوانات التى تمثل بيئة خصبة للتلوث بعد إلقائها فى الشارع بجوار اللحوم التى تباع للمواطنين بصورة مسيئة.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير الطب البيطرى بمحافظة قنا، أن المديرية تقوم بحملات مكثفة على أسواق اللحوم بصورة يومية، بالتنسيق مع مدرية التموين والشرطة وجهاز حماية المستهلك، ويتم توقيع محاضر للمخالفين لعملية الذبح خارج السلخانة.

وأضاف يوسف، لـ"اليوم السابع"، أن بعض الأسواق عند النزول لها تحتاج إلى حملات مكبرة تكون فيها تواجد للشرطة، خاصة القرى والمراكز لأن طبيعة هذه المناطق مختلفة، وسوق قرية "فاو" يتم شن حملات عليها، لكن الطب البيطرى لا يستطيع القيام بدوره دون وجود شرطة، مؤكداً أن الحملات تتوجه بعد وصول الشكاوى، بجانب أن كافة الأسواق تتم فيها حملات تفيش بين الحين والآخر لضبط المخالفين لعملية الذبح خارج السلخانة، ودائماً نقوم بحملات توجيه للمواطنين بعدم شراء اللحوم من محلات الجزارة التى تقوم بالذبح بالخارج.

من جانبه، قال محمود عبد الباقى، أحد سكان سوق قرية "فاو"، أن السوق خارج السيطرة، ولا توجد رقابة من المحافظة، وأغلب الجزارين يقومون بالذبح خارج السلخانة بالمخالفة، بجانب انتشار الروائح الكريهة.

وأضاف عبد الباقى، أن الجزارين تتفاوت أسعار اللحوم بينهم، وهذا يشكل عملية تخوف كبيرة، لأن سعر الكيلو يصل عند بعض الجزارين لـ80 جنيها، فى حين يقوم البعض ببيع سعر الكيلو بـ100 جنيه، وآخر يبيع الكيلو بـ90 جنيه، وقد يكون الجزارين يبعون حيوانات مريضة، ولا نعرف من يحدد التسعيرة ويضبط السوق.



سوق قرية فاو



سوق قرية فاو



سوق قرية فاو



سوق قرية فاو



سوق قرية فاو



سوق قرية فاو



سوق قرية فاو



سوق قرية فاو