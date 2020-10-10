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بدء تعديلات مواعيد عمل أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية اليوم

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:00 ص
بدء تعديلات مواعيد عمل أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية اليوم أنفاق قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلنت هيئة قناة السويس عن تعديل مواقيت فترة التوقف الجزئى لأنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية، ليكون التوقف خلال أيام "السبت، والأحد، والاثنين" من كل أسبوع من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا، بدلًا من التوقف من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا لتحقيق الاستفادة القصوى من تشغيل الأنفاق فترة الذروة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت.

وأكدت هيئة قناة السويس، عن تشغيل معدية القنطرة أفراد علامة كم 45 على مدار الـ 24 ساعة لتخفيف العبء على مواطني الضفة الشرقية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بربط سيناء بالوادى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتى القناة و خدمة المشروعات التنموية بالمنطقة.


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