اليوم السابع
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باحث علمى يكشف لغز طيران الحشرات وكيف تحافظ على استقرارها فى الهواء

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:00 ص
باحث علمى يكشف لغز طيران الحشرات وكيف تحافظ على استقرارها فى الهواء برنامج معكم
كتب - أحمد صلاح العزب

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كشف هيثم عزت طه الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا وصاحب منشور علمي حول طيران الحشرات، عن لغز طيران الحشرات، وقال هيثم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "مسألة طيران الحشرات تسبب معضلة للعلماء والباحثين منذ عشرينيات القرن الماضي، وحتى عام 2000، الذي وصلوا فيه إلى الطريقة التي تستطيع بها الحشرة رفع جسدها من على الأرض، ولكن ظهرت معضلة جديدة وهي طريقة حفاظ الحشرة على جسدها في الهواء، وهذه المعضلة هي التي حلها في مقاله العلمي.

وأشار طه، إلى أن كل الدراسات خلال السنوات الماضية قالت إن طيران الحشرات غير مستقر، بمعنى أن طيرانها يمكن أن ينهار من تيار الهواء، وأنها تستخدم مبادئ التحكم الآلي في الطيران، وتصحح من طريقة رفرفة الجناح باستمرار لكي تحافظ على استقرار طيرانها في الهواء، ولكن هذا يحتاج إلى حسابات معقدة يجب أن تكون موجودة في دماغ الحشرة، مثل الـ"جي بي إس".

وأوضح الباحث المصري، أنه اكتشف ظاهرة وهي "الاستقرار عن طريق الاهتزاز"، بمعنى أنه لو هناك نظام غير مستقر وحدث له اهتزاز بسرعة عالية يكتسب استقرارا تلقائيا دون الحاجة إلى "جي بي إس"، موضحا أن رفرفة جناح الحشرات يجعل جسدها يهتز كثيرا، ويعطيها الاستقرار.

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الاستقرار فى الهواء

اخبار

الحشرات

الطيران

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