انفجاران وسط عاصمة قره باغ رغم اتفاق وقف إطلاق النار

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أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم السبت، بأن انفجارين دويا وسط "ستيباناكيرت" عاصمة إقليم قره باغ، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في موسكو بين أرمينيا وأذربيجان.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى بشأن ماهية الانفجارين أو سقوط ضحايا نتيجتهما.

وعقدت مباحثات - في العاصمة الروسية موسكو أمس - بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا برعاية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في نهاية المباحثات فجر السبت، عن توصل باكو ويريفان إلى اتفاق هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين.