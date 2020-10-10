انطلاق المعسكر التدريبى لطلاب التربية الرياضية جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "أوفيس 365 ومنصة التعليم عن بُعد"، والتى جاءت ضمن فعاليات المعسكر الدراسى التدريبى الثانى لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، والذى يحمل شعار "القوافل الرياضية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى، بالحرم الجامعى ، بحضور الدكتور محمد عبدالمحسن وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس المعسكر، الدكتور محمد كمال مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويحاضر فيها المهندس علاء عاطف بشبكة المعلومات المركزية ومنسق الجامعة للمنصة الالكترونية.

وألقى رئيس الجامعة كلمة حث فيها الطلاب على أهمية مواكبة التطور والتماشى مع ظاهرة التحول الرقمى وأن يصبح لكل طالب بريد إلكترونى مؤسسى يمكن من خلاله التواصل رسمياً مع إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وتسجيل الحضور والغياب، وكذلك متابعة المحاضرات "أون لاين" من خلال المنصة التعليمية، والاستفادة من كل الخدمات الالكترونية التى تقدمها الجامعة بالمجان عن طريق البريد الالكترونى المؤسسي، مؤكداً أن إدارة الجامعة تبذل ما بوسعها لتجهيز البنية التحتية الرقمية لتواكب ظاهرة التحول الرقمى عالمياً، كما تتيح الفرصة أمام جميع الطلاب لاستخدام المنصة التعليمية بيسر وكفاءة عالية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمحسن، أن فعاليات المعسكر التدريبى للفوج الثانى تستمر من 7 حتى 11 أكتوبر الجارى بمشاركة 250 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الفوج الثالث والأخير سيبدأ أعماله فى الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر، مشيراً إلى أن فعاليات البرنامج التدريبى للمعسكر تشمل محاضرات عن الإسعافات الأولية، التعلم عن بعد، الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الندوة اعقبها جولة تفقدية بمتابعة حملات النظافة والتجميل، والتى يقوم بها طلاب المعسكر لعدد من المناطق بالجامعة منها نادى أعضاء هيئة التدريس وملاعب المدينة الجامعية للطالبات.