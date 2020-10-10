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انطلاق أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة 18 أكتوبر الجارى

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:35 ص
انطلاق أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة 18 أكتوبر الجارى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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ينطلق سبوع القاهرة للمياه هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، بهدف تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذى جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التى تضم 5 جلسات عامة و 30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعى المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوى فى مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين فى الحفاظ على المياه.

ويشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه، تكريم الفائزين فى المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتى أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمى برنامجه بتكريم الفائزين فى المسابقات التى تقام على هامش الأسبوع.

 


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