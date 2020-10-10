اليوم العالمي للصحة النفسية: 5 أطعمة هتساعدك فى التغلب على اضطرابات المزاج

كتبت هند عادل

يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشرمن أكتوبر يهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية وتقليل الوصمة التي تحيط بها في حين أن محاولة علاج مشاكل الصحة العقلية من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي وحده قد لا تكون الطريقة الصحيحة للعلاج فلا يمكن إنكار حقيقة أن الطعام الذي نتناوله يمكن أن يكون له تأثير مباشر على مزاجنا، وبالتالي يمكن أن يقلل من مخاطرالمشاكل النفسية والاضطرابات وكذلك تسريع عملية العلاج.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS الغذاء له ارتباط مباشر بعقلك ، وما تشعر به. تزيد بعض الأطعمة من إنتاج الهرمونات التي تعزز مزاجك يساعد السيروتونين ، وهو ناقل عصبي في تنظيم النوم والشهية ، والتوسط في الحالة المزاجية ، وتثبيط الألم، نظرًا لأن 95 % من السيروتونين في جسمك يتم إنتاجه في الجهاز الهضمي، فهذا يعني أن الخلايا

الموجودة في الجهاز الهضمي لا تؤدي وظيفة هضم الطعام فحسب بل توجه أيضًا عواطفك.يتأثر إنتاج السيروتونين أيضًا بوجود أو عدم وجود البكتيريا الجيدة في أمعائك فهي لا تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية فحسب، بل تعمل أيضًا كحلقة وصل بين القناة الهضمية والدماغ.

5 أطعمة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر اضطرابات المزاج



الخضار والفواكه: تتكون الخضار والفواكه من الألياف، ومختلف العناصر الغذائية والمعادن تحتوي الفواكه أيضًا على السكر الطبيعي ، والذي يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن على الفور يمكن أن يعزز النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات، وخاصة النيئة منها، الصحة العقلية.

الحبوب الكاملة: الكربوهيدرات لها تأثير إيجابي على إنتاج السيروتونين في الجسم الحبوب الكاملة ليست غنية بالكربوهيدرات فحسب، ولكنها أيضًا غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي من أجل صحة عقلية أفضل.

اللحوم الخالية من الدهون: اللحوم الخالية من الدهون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز صحة الدماغ. وهى غنية أيضًا بالبروتينات، وهي اللبنات الأساسية للحياة ومع ذلك، يجب تناول اللحوم الخالية من الدهون باعتدال.

الأسماك: الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون غنية بالدهون الصحية المعروفة بفوائدها للدماغ يجب عليك تضمين الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي من أجل صحة القلب والعقل السليم.

المكسرات والبذور: المكسرات والبذور مصدر كبير لتغذية الجسم كما أنها غنية بالدهون والفيتامينات الصحية.