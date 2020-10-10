اليوم السابع
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تخصيب اليورانيوم فى إيران يزداد كل شهر

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:50 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تخصيب اليورانيوم فى إيران يزداد كل شهر الوكالة الدولية للطاقة الذرية -أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تواصل التخصيب بدرجة أعلى بكثير مما التزمت به، وأن كمية تخصيب اليورانيوم تزداد كل شهر لدى إيران، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

 

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، إنها فتشت الموقع الثانى مما يشتبه بأنهما موقعان نوويان سابقان فى إيران بموجب اتفاقها مع طهران الشهر الماضي الذي أنهى أزمة تتعلق بدخولهما.

 

وأضافت الوكالة في بيان لها أنه "فى إطار اتفاق مع إيران لحل مشاكل تخص تنفيذ الضمانات حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخلت الوكالة هذا الأسبوع الموقع الثاني في البلاد وأخذت عينات بيئية".


الوكالة الدولية

إيران

تخصيب اليورانيوم

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