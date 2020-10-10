الهلع يجتاح برلين.. زحام أمام مراكز اختبار كورونا بعد تفشى الفيروس بالولاية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أعلنت وزارة الصحة فى ولاية برلين الألمانية، أن العاصمة أصبحت بؤرة لتفشى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، حيث تجاوز معدل الإصابات الجديدة الحد التحذيرى البالغ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة فى سبعة أيام.

وأوضحت الوزارة، أن هذا المعدل بلغ فى الأيام الماضية حوالى ثلاث وخمسين حالة، وكانت حكومة ولاية برلين قد قررت غلق المطاعم والحانات يوميا اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا بدءاَ من يوم السبت المقبل، وقوبل القرار بانتقادات من جانب المعارضة وقطاع الضيافة فى الولاية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز إقبال المئات من المواطنين بالمدينة على مراكز اختبار الفيروس، وأظهرت نتائج استطلاع للرأى فى ألمانيا أن ثلثى سكان البلاد يؤيدون قرار الغلق الليلى للمطاعم والحانات فى العاصمة برلين فى ظل الارتفاع فى أعداد إصابات كورونا.



إقبال المواطنين على مراكز اختبار كورونا



إقبال على المراكز الصحية



إقبال على المراكز الطبية ببرلين



إقبال على مراكز الاختبار



جانب من طوابير المواطنين



طوابير اختبارات الفيروس



طوابير