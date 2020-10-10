النيابة تستعجل التحريات وتستمع للأقوال حول مصرع فتاة سقطت من سطح عقار بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول مصرع فتاة بعد سقوطها من أعلى سطح منزلها فى منطقة حدائق أكتوبر؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت لأقوال أسرة الفتاة الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة الفتاة، وأنها أثناء محاولاتها صيانة طبق "الدش" اختل توازنها فسقط من أعلى السطح، لتلقى مصرعها.

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة مصرع فتاة نتيجة سقوطها من أعلى سطح منزلها، خلال صيانة طبق "الدش" بمنطقة حدائق أكتوبر فى الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط فتاة من أعلى سطح منزلها، ومصرعها بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية، صعدت أعلى سطح المنزل، لصيانة الطبق الخاص بالدش بعد تعطله، إلا أنها اختل توازنها، وسقطت أرضا مصابة بعدة كسور وجروح أسفرت عن وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، وأخطرت النيابة للتحقيق.