النساء أكثر اهتماما بإجراءات الوقاية والتباعد فى مواجهة كورونا

كتبت إيناس البنا

يعد ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام هي أفضل الطرق لوقف انتشار Covid-19، ولكن عندما يتعلق الأمر بهذه العادات الحاسمة، يبدو أن النساء أكثر عرضة لاتباع هذه الخطوات بدرجة أكبر من الرجال ، وفقًا لدراسة جديدة.

للوصول إلى استنتاجاتهم ، قام الباحثون في جامعة نيويورك وجامعة ييل بفحص بيانات المسح وملاحظات الشوارع وتحليل حركات الهواتف الذكية.

قال الباحثون وفقا للدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Behavioral Science & Policy ، إن النساء لسن أفضل فقط في اتخاذ الإجراءات الوقائية، ولكنهم وجدوا أيضًا أن النساء كن أكثر عرضة للاستماع إلى الخبراء والتعبير عن القلق استجابة لـ Covid-19 .



النساء الأفضل فى منع كورونا أعرف السبب

ووجد الاستطلاع الذي تم أجروه على 800 شخص وفقا لشبكة " CNN" الأمريكية، أن النساء على الأرجح أكثر من الرجال في القول إنهن حافظن على مسافة اجتماعية، وبقوا في المنزل، وغسلوا أيديهم بشكل متكررواختلطوا بشكل أقل مع العائلة والأصدقاء، حيث وجدوا أن 55٪ من النساء يرتدين الأقنعة بشكل صحيح مقارنة بـ 38٪ من الرجال.

في الجزء الثالث من دراستهم، لقياس التباعد الاجتماعي بين سكان الولايات المتحدة الأوسع استخدم الباحثون بيانات GPS من 15 مليون هاتف ذكي لتتبع الحركة الكلية والزيارات إلى المتاجر غير الأساسية مثل المنتجعات الصحية ومحلات الزهور ومرافق اللياقة البدنية بين 9 مارس و 29 مايو.

أظهرت النتائج أن المقاطعات ذات النسبة الأعلى من الذكور أظهرت تباعدًا اجتماعيًا أقل نسبيًا، وقال الباحثون إن هذه الاختلافات ظلت قائمة حتى بعد حساب حالات Covid-19 للفرد في هذه المقاطعات، ووجود أوامر البقاء في المنزل والخصائص الديموغرافية الأخرى - مثل الدخل والتعليم والمهنة - التي يمكن أن تؤثر على ما إذا كان الأشخاص الذين عملوا من المنزل أو كانوا أكثر عرضة للعمل في القطاعات التي تعتبر ضرورية.

من نواحٍ عديدة ، قال الباحثون إن النتائج لم تكن مفاجئة - فمن المعروف منذ فترة طويلة أن النساء أفضل من الرجال فى غسل اليدين، حيث وجدت مراجعة عام 2016 التي نظرت في بحث من عشرات البلدان المختلفة أن النساء كن أكثر عرضة بنسبة 50٪ من الرجال لممارسة السلوك الوقائي أو زيادته مثل غسل اليدين بالشكل المناسب وارتداء الأقنعة وتنظيف الأسطح في سياق الوباء ، مثل الانفلونزا.