المولد النبوي الشريف 2020 .. اعرف موعده فلكيا

كتبت آية دعبس

المولد النبوى الشريف 2020 .. أكد علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه يفصلنا عن الاحتفال به نحو 19 يوما، حيث إن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف 2020 يوم 29 أكتوبر الحالى.



المولد النبوي الشريف 2020 وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريحات صحفية، إن عدة شهر صفر ستكون 30 يوما، حيث سيولد هلال شهر ربيع الأول في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 31 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم 16 أكتوبر (يوم الرؤية)، لافتا إلى أن المولد النبوي الشريف 2020، يوم 29 أكتوبر.

وأضاف أن الهلال الجديد لن يولد، طبقا للحسابات الفلكية في القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وبذلك يكون يوم 17 أكتوبر الحالي هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، ويتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2020، فى اليوم التالى له.